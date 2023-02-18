هزة أرضية جديدة بقوة 3.8 درجة تضرب تركيا.. على عمق 10 كيلومترات

شهد وسط تركيا، هزة أرضية جديدة بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر على عمق 10 كيلومترات.

وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن مركز الهزة الأرضية وقع على بعد 39 كم شمال غرب «قهرمان مرعش» جنوب تركيا و 22 كيلو متر شرق وجنوب شرقي «جوكسون»

من جانبها، أنشأت شركة «صن إكسبريس»، جسرا جويا لإيصال المساعدات إلى المناطق التي ضربها الزلزال المدمر في تركيا.

وفي وقت سابق، قامت شركة «صن إكسبريس»، المشروع المشترك بين «لوفتهانزا» الألمانية والخطوط الجوية التركية، مقرها «أنطاليا»، بتشغيل 236 رحلة إغاثة إلى تركيا، لنقل الإمدادات وعمال الإنقاذ إلى المناطق التي ضربها الزلازل المدمرة الأخيرة.

ونقلت «صن إكسبريس»، 5600 من عمال الإنقاذ والعاملين الطبيين إلى المنطقة المتضررة من الزلازل المدمر وإجلاء نحو 12 ألف و500 شخص من المتضررين.