هزة أرضية بقوة 3 ريختر تضرب شرق تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر شرق تركيا، وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن البؤرة وقعت على عمق 10 كيلومترات.

وأضاف «الزلازل الأورومتوسطي»، أن مركز الهزة الارضية وقعت على مسافة 32 كم جنوب وجنوب شرقي «ملطية» و20 كيلو متر شرق وشمال شرقي «سيليخان» بـ«أديامان» جنوب شرق تركيا.

زلزال تركيا

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، «قهرمان مرعش» جنوب شرق تركيا، واوضح مكتب إدارة «الكوارث» التركية، إن الهزة وقعت على عمق 12 كيلومترًا بالقرب من «جوكسون»، فوقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

اكتمال 40 % من البنية التحتية لمدينة المنازل في «ملطية»

واكتملت 40% من البنية التحتية لمدينة المنازل مسبقة التجهيز، المخصصة لمنكوبي الزلزال المدمر في «ملطية» الواقعة بمنطقة «شرق الأناضول».

بدوره، أكد رئيس «مجلس الأعيان» الأردني فيصل الفايز، في رسالة تعزية إلى رئيس «مجلس الشعب» السوري حموده صباغ مساندة ووقوف الشعب الأردني إلى جانب أشقائه في سوريا في مواجهة الكارثة الإنسانية التي حلت بهم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.