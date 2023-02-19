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مستشار الرئيس للشؤون الزراعية: نحتاج مصدات رياح صحيحة

كتب:

محمد متولي
04:45 ص | الأحد 19 فبراير 2023
الدكتور هاني الكاتب

الدكتور هاني الكاتب

قال الدكتور هاني الكاتب، مستشار رئيس الجمهورية للشون الزراعية، إن مصر ليس بها مصدات رياح تم إنشاؤها بشكل صحيح، بينما كل ما يحدث تحويط للأراضي وليست مصدات للرياح: «عايزين ننشئ نماذج والناس تشوف إزاي بنتعامل مع تغيرات المناخ».

الكاتب: مصر يجب أن تكون قدوة لكل الدول

وأضاف «الكاتب»، خلال استضافته ببرنامج «التاسعة»، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن مصر يجب أن تكون قدوة لكل دول الشرق الأوسط ومناطق كثيرة في أفريقيا لم تطبق هذا، ولذا تسعى مصر لتكون قدوة يتعلم منها الجميع بعد تطبيق ذلك الأمر على الأرض».

وأضاف: «الزراعة في جميع أنحاء العالم أو الزراعة التقليدية لهي زراعة خاطئة تقوم جميع دول العالم حتى وصلنا لدرجات عالية من التلوث، حيث ان طريقة الزراعة بساحات كبيرة وبنوع واحد من المنزرع فهي أحدى النظم الغير متزنة طبيعيا».

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