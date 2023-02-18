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«الزراعة» لـ إيمان الحصري: لدينا 234 منفذا ثابتا و30 متحركا

كتب:

محمد متولي
10:10 م | السبت 18 فبراير 2023
الدكتور محمد القرش

الدكتور محمد القرش

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إن الوزارة اهتمت خلال الفترة الماضية بالتوسع في فتح الشوادر والمنافذ لمساعدة المواطينن في شراء احتياجاتهم بأسعار مناسبة: «عندنا مجموعة منافذ وصل عددها لـ234 منفذا ثابتا و30 منفذا متنقلا».

القرش: ننسق مع جميع الجهات المعنية

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية «DMC»، أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنجاح منافذ وزارة التموين وشوادر أهلا رمضان ومبادرة كلنا واحد بالمناطق والمحال المختلفة.

توفير السلع بأسعار مناسبة 

واستطرد: «إحنا بنسعي أننا نربط بين المنتج والمستهلك فيلاقي المستهلك المصري احتياجاته بأسعار مناسبة وتخفيضات مقبولة، وبالتالي هيكون أمام المواطن بديل لاقتناء احتياجاته بأسعار مناسبة ومقبولة، ما يساعد في إحكام السيطرة على الأسواق، وحتى يضمن المواطن أنه يقوم بشراء احتياجاته بأسعار مناسبة وعادلة».

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بقلم محمد متولي