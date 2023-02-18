«الزراعة» لقناة الحياة: القيادة السياسية تضع ملف الأمن الغذائي على رأس أولوياتها

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن القيادة السياسية تهتم بشكل كبير بملف الأمن الغذائي، إذ تعمل على زيادة الإنتاج من الألبان واللحوم بكل أنواعها، وتضع هذا الملف على رأس أولوياتها.

الرئيس وجّه بتوفير كل احتياجات المواطنين

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة «الحياة»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة توفير جميع احتياجات المواطن المصري من ملف الأمن الغذائي، ومتابعة الرئيس السيسي لأنشطة الوزارة يؤكد اهتمامه بقطاع الزراعة وتطويره لتوفير احتياجات المواطن.

ملف الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية

وأوضح أن الاجتماع الأخير مع الرئيس تطرق لملف الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية كالذرة وفول الصويا وعباد الشمس؛ إذ جرى تنفيذ منظومة الزراعة التعاقدية فيها؛ الأمر الذي يكون له مردود جيد في توفير احتياجات المربين من الأعلاف وإنتاج الزيوت، متابعا: «فيه اهتمام بهذا المحور وسيتم تطبيق الاستراتيجية الموسم المقبل».