نائب وزير الزراعة: الدولة مهتمة بزيادة إنتاج الألبان واللحوم بكل أنواعها

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، إن القيادة السياسية تهتم بشكل كبير بملف الأمن الغذائي، إذ تعمل على زيادة الإنتاج من الألبان واللحوم بكل أنواعها.

الرئيس السيسي وجه بضرورة تحسين السلالات المحلية

وأضاف «الصياد» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه ومنذ فترة بضرورة المضي قدما في تحسين السلالات المحلية لزيادة الإنتاجية الخاصة بها.

تحسين السلالات المحلية

وأوضح أن الوزارة تعمل على محورين رئيسيين، أولها تحسين السلالات المحلية والتهجين مع السلالات المستوردة من أجل مضاعفة الإنتاجية من الألبان واللحوم، بمعدل يصل لضعف الجيل الأول، حيث أن إنتاج الجيل الأول من مثل تلك السلالات، يرتفع بعد عملية التحسين من إدرار 5 كيلو لبن لـ10 و15 كيلو، بينما يأتي حصيلة الإنتاج الجيل الثاني لـ20 كيلو جرام.

وأكد أن معدل التحويل قد ارتفع من كيلو لـ1.5 كيلو لحوم بعد التحسين، والأمر يمثل قيمة مضافة للمزارع ما يؤدي لزيادة الإنتاجية من أجل تلبية احتياجات المواطنين من الألبان واللحوم.