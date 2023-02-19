كوريا الجنوبية تسجل 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، 10 آلاف و274 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 23 حالة وافدة من الخارج.

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 30 مليونا و429 ألفا و571 حالة.

12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وقالت «مكافحة الأمراض»، إن كوريا الجنوبية سجلت 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 33 ألف و856 حالة وفاة.

وأمس السبت، سجلت «مكافحة الأمراض» في كوريا الجنوبية، 10 آلاف و718 إصابة بفيروس كورونا بينها 26 حالة وافدة من الخارج 10 منها قادمة من الصين.

كما سجلت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، أمس السبت، 12 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.