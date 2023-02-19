هزتان أرضيتان بفارق دقيقتين في وسط تركيا

ضربت هزتان أرضيتان وسط تركيا بقوة 3.2 و3.7 درجة على مقياس ريختر بفارق دقيقتين بين كل منهما، وكشف مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي» تفاصيل الهزات.

هزات أرضية في تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا على عمق 5 كيلو متر، وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي» عبر موقعه الإلكتروني، إن البؤرة وقعت على مسافة 43 كم جنوب غرب «ملطية»، في منطقة «شرق الأناضول» و10 كيلو متر بين الشمال والشمال الغربي من «دوغان شهير».

كما شهد وسط تركيا، هزة أرضية بقوة درجة 3.7 على مقياس ريختر، بعمق 10 كيلو مترات.

بؤرة الهزة الأرضية

وأشار «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إلى أن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 48 كم شمال «قهرمان مرعش» و30 كيلو متر جنوب غرب«البستان».

وفي سياق متصل، أنقذ رجال الإنقاذ في قيرجيزستان، 3 أشخاص من أصل 5 من تحت الأنقاض في تركيا بعد 13 يومًا من وقوع الزلزال المدمر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.