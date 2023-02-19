تطورات «إعصار جابرييل» في نيوزيلندا.. العثور على 3 آلاف شخص من المفقودين

شهدت نيوزيلندا الواقعة جنوب غرب المحيط الهادئ، فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن «إعصار جابرييل» الذي ضرب البلاد، ما أسفر عن مصرع 11 شخصا، فيما أشارت السلطات إلى وجود نحو 6 آلاف بلاغا عن أشخاص لا يمكن الاتصال بهم وسط الفيضانات الناجمة عن الإعصار.

التحقيق في وفاة وقعت في «هاستينجز» جراء «إعصار جابرييل»

وذكرت الشرطة النيوزيلندية، اليوم الأحد، أن السلطات تحقق في وفاة وقعت في مدينة «هاستينجز»، تم الإبلاغ عنها، أمس السبت، موضحة في بيان، أن من المعتقد أن الحالة حدثت في ظروف تتعلق بـ«إعصار جابرييل»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأشارت الشرطة النيوزيلندية، إلى وجود 5 آلاف و608 بلاغات عن أشخاص لا يمكن الاتصال بهم وسط الفيضانات والانهيارات الأرضية، حتى أمس السبت، الناجمة عن «إعصار جابرييل».

وكانت السلطات الأمنية في نيوزيلندا، أشارت في وقت سابق، إلى وجود فريق مؤلف من 80 عنصرًا يعملون من أجل تحديد المفقودين.

وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات، العثور على أكثر من 3 آلاف شخص من 6 آلاف تقرير عن أشخاص لا يمكن الاتصال بهم، فوقا لما ذكره موقع «نيوزيلندا هيرالد».

حالة الطوارئ في 5 مناطق جراء «إعصار جابرييل»

وكانت السلطات في نيوزيلندا، أعلنت في وقت سابق، حالة الطوارئ في 5 مناطق في الجزيرة الشمالية، كما أعلنت الحكومة يوم الخميس الماضي، نشر سفينتين حربيتين وطائرة شحن «سي-130 هركوليس» لتوصيل آلاف اللترات من المياه إلى المناطق المتضررة بشدة من «إعصار جابرييل».

ويوم الاثنين الماضي، اجتاح «إعصار جابرييل»، شمال نيوزيلندا، ما أسفر عن في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل، وإلغاء مئات الرحلات الجوية.

وأمس الأول الجمعة أعلنت السلطات في نيوزيلندا، أن عمليات الإجلاء من المناطق المنكوبة من «عصار جابرييل» شملت 10 آلاف شخص، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.