إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بسوهاج

شهد الطريق الزراعي الشرقي ناحية دائرة مركز دار السلام شرقي محافظة سوهاج، إصابة سائق و3 تلاميذ، بإصابات متفرقة بالجسم والوجه، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.

إخطار مدير أمن سوهاج

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغ بوجود حادث تصادم على الطريق الزراعي الشرقي دائرة المركز.

انقلاب سيارة بجوار الطريق

بالانتقال إلى محل البلاغ والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة «تمناية» قيادة «هـ م ن ا» 39 سنة، سائق، ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة في يده، واصطدم من الخلف بسيارة أخرى قيادة «شهاب م ا م» 22 سنة، سائق، ويقيم ناحية دائرة المركز، قادمين من مدينة دار السلام اتجاه ناحية قرية البلابيش المستجدة، ما أدى إلى انقلاب السيارة الثانية بجوار الطريق.

نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة الثانية بكدمات متفرقة بالجسم، و«محمد ح ا» 12 سنة، تلميذ، باشتباه كسر بالحوض وكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقه «ي ح ا» 7 سنوات، تلميذ، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وابن عمهما «إسلام ع ا» 11 سنة، تلميذ، مصاب باشتباه كسر بالترقوة اليسرى وكسر بالفك العلوي وكدمات متفرقة بالجسم، ويقيمون ناحية دائرة المركز، من مستقلي السيارة الثانية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجرى رفع آثار الحادث.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.