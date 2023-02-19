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جداول امتحانات شهر فبراير للصفين الأول والثاني الثانوي في أسيوط

كتب:

حسن عبد النعيم
09:14 ص | الأحد 19 فبراير 2023
أرشيفية

أرشيفية

أعلنت إدارة التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط، مواعيد امتحانات شهر فبراير للصفين الأول والثاني الثانوي العام، والتي تنطلق يوم 1 مارس المقبل خلال حصص اليوم الدراسي.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 

- الأربعاء 1 مارس.. امتحان اللغة العربية خلال الحصة الرابعة، وامتحان الفلسفة خلال الحصة الخامسة.

- الخميس 2 مارس.. امتحان اللغة الأجنبية الأولى خلال الحصة الرابعة، وامتحان التاريخ خلال الحصة الخامسة.

- الاثنين 6 مارس.. امتحان الكيمياء خلال الحصة الرابعة، وامتحان الجغرافيا خلال الحصة الخامسة.

- الثلاثاء 7 مارس.. امتحان مادة الرياضيات خلال الحصتين الثالثة والرابعة، وامتحان الأحياء خلال الحصة الخامسة.

- الأربعاء 8 مارس.. امتحان الفيزياء خلال الحصة الرابعة، وامتحان اللغة الأجنبية الثانية خلال الحصة الخامسة.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 

- الأربعاء 1 مارس.. امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبة العامة خلال الحصة الرابعة، وامتحان جغرافيا للشعبة الأدبية، وامتحان تطبيقات الرياضيات للشعبة العلمية خلال الحصة الخامسة.

- الخميس 2 مارس.. امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب مثلثات للشعبة العامة خلال الحصتين الثالثة والرابعة، والأحياء للشعبة العلمية وعلم نفس واجتماع للشعبة الأدبية وذلك خلال الحصة الخامسة.

- الاثنين 6 مارس.. امتحان اللغة العربية للشعبة العامة خلال الحصة الخامسة.

- الثلاثاء 7 مارس.. امتحان فيزياء للشعبة العلمية، وتاريخ لشعبة أدبي، خلال الحصة الرابعة، وامتحان اللغة الأجنبية الثانية للشعبة العامة خلال الحصة الخامسة.

- الأربعاء 8 مارس.. امتحان الكيمياء للشعبة العلمية، وامتحان الفلسفة ومنطق للشعبة الأدبية، خلال الحصة الخامسة.

 

 

 

 

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