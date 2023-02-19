جداول امتحانات شهر فبراير للصفين الأول والثاني الثانوي في أسيوط

أعلنت إدارة التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط، مواعيد امتحانات شهر فبراير للصفين الأول والثاني الثانوي العام، والتي تنطلق يوم 1 مارس المقبل خلال حصص اليوم الدراسي.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

- الأربعاء 1 مارس.. امتحان اللغة العربية خلال الحصة الرابعة، وامتحان الفلسفة خلال الحصة الخامسة.

- الخميس 2 مارس.. امتحان اللغة الأجنبية الأولى خلال الحصة الرابعة، وامتحان التاريخ خلال الحصة الخامسة.

- الاثنين 6 مارس.. امتحان الكيمياء خلال الحصة الرابعة، وامتحان الجغرافيا خلال الحصة الخامسة.

- الثلاثاء 7 مارس.. امتحان مادة الرياضيات خلال الحصتين الثالثة والرابعة، وامتحان الأحياء خلال الحصة الخامسة.

- الأربعاء 8 مارس.. امتحان الفيزياء خلال الحصة الرابعة، وامتحان اللغة الأجنبية الثانية خلال الحصة الخامسة.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

- الأربعاء 1 مارس.. امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبة العامة خلال الحصة الرابعة، وامتحان جغرافيا للشعبة الأدبية، وامتحان تطبيقات الرياضيات للشعبة العلمية خلال الحصة الخامسة.

- الخميس 2 مارس.. امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب مثلثات للشعبة العامة خلال الحصتين الثالثة والرابعة، والأحياء للشعبة العلمية وعلم نفس واجتماع للشعبة الأدبية وذلك خلال الحصة الخامسة.

- الاثنين 6 مارس.. امتحان اللغة العربية للشعبة العامة خلال الحصة الخامسة.

- الثلاثاء 7 مارس.. امتحان فيزياء للشعبة العلمية، وتاريخ لشعبة أدبي، خلال الحصة الرابعة، وامتحان اللغة الأجنبية الثانية للشعبة العامة خلال الحصة الخامسة.

- الأربعاء 8 مارس.. امتحان الكيمياء للشعبة العلمية، وامتحان الفلسفة ومنطق للشعبة الأدبية، خلال الحصة الخامسة.