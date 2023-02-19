قطة تقف على كتف عامل إنقاذ بعد إخراجها من أسفل الأنقاض بتركيا.. «رفضت النزول»

لم تنتهٍ الحكايات الإنسانية والمآسي التي خلفها زلزال تركيا العنيف في السادس من فبراير الجاري، إذ وصلت قوته لـ7.8 درجة على مقياس ريختر ونتج عنده آلاف الهزات الأرضية المتتابعة، ولم يكتف رجال الإنقاذ بإخراج المصابين من أسفل الأنقاض فقط، بل أنقذوا الحيوانات أيضًا، وظهرت صورة تداولت بشكل واسع خلال الساعات القليلة الماضية عن امتنان قطة لعامل الإنقاذ بعد إخراجها.

وظهرت القطة وقد اعتلت «كتف» عامل إنقاذ تركي وتمسكت به ورفضت النزول من فوقه، كما كانت تشم وجهه تعبيرًا عن شكره وامتنانًا له، ونتيجة إصرار القطة الكبير وتعلقها بالعامل، لم يكن أمامه فرصة سوى تبنيها وأخذها للعيش معه، بحسب ما نشرته «العربية».

رواد مواقع التواصل يعبرون عن شكرهم لقوات الإنقاذ

وعبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن شكرهم لرجال الإنقاذ، فلم يبخلوا بمجهوداتهم في إخراج المصابين وإنقاذ أرواحهم، وعلق البعض قائلًا: «بارك الله بيكم وبمجهودكم الكل يشكركم ويثني عليكم مش بس القطط، لأنكم تعبتم وتقدمتم وأنقذتم اللي تقدرون عليه من حيوان وإنسان.. ربي يشد حيلكم ويقويكم ويجعله في ميزان حسناتكم أحسنتم وجزاكم الله خيرًا.. وما تُقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله».

انتشال القطة «أمل» بعد 178 ساعة أسفل الأنقاض

وبعد مرور أسبوع على زلزال تركيا، تمكن رجال الإنقاذ من انتشال قطة على قيد الحياة من تحت الأنقاض بتركيا، وذلك بعد مرور 178 ساعة على وقوع الزلزال العنيف، وأطلق رجال الإنقاذ عليها اسم «أمل»، وهو وصف لاستمرار الأمل في أصعب الظروف.

4000 ضحية لزلزال تركيا حتى الآن

ووقع زلزال تركيا وسوريا في السادس من فبراير الجاري، وصلت قوته لـ7.8 ريختر، وذلك في الساعة الرابعة و17 دقيقة فجرًا، وهو واحدًا من أسوأ الكوارث بالمنطقة، ووصل عدد ضحاياه إلى أكثر من 4000 وفاة حتى الآن.