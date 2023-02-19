مطار مرسى علم يستقبل 24 رحلة طيران من 7 دول أوروبية تقل آلاف السائحين

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الأحد، 24 رحلة طيران، تقل آلاف السياح من 7 دول أوروبية وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، وذلك ضمن 96 رحلة من المقرر وصولها على مدار الأسبوع، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السياح

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، وصول آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات على متن 24 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا بينها رحلة داخلية عبر خطوط مصر للطيران، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار ضمن 96 رحلة من المقرر وصولها على مدار الأسبوع الجاري.

انتعاش السياحة على شواطئ مرسى علم

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، تنوع الأسواق السياحية الوافدة إلى شواطئ مرسى علم، مؤكدا وصول سياح من أسواق سياحية جديدة لم تكن موجودة من قبل، مثل ليتوانيا والنمسا وسلوفاكيا والمجر.

وأضاف أن أكثر الأسواق السياحية الوافدة إلى مرسى علم هي السياحة الألمانية والتشيكية والبولندية والإيطالية، والتي تأتي في صدارة السياح، لافتا إلى ارتفاع معدل وصول حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مرسى علم منذ مطلع العام الحالي.