فرنسا: أوكرانيا ستتسلم مدافع «هاوتزر» من طراز «قيصر» قريبا

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، أمس الجمعة، إن بلادها تكثف من إنتاج الأسلحة، لذلك يمكن لأوكرانيا أن تتوقع تسليمًا سريعًا لمدافع «هاوتزر» من طراز «قيصر».

وأشارت كولونا، في مؤتمر «ميونيخ للأمن»، إلى أنه يتعين على جميع الدول الأوروبية تكييف اقتصاداتها مع الإنتاج المتسارع للأسلحة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وسيستغل الرئيس الأمريكي جو بايدن، خطابه في بولندا، يوم الثلاثاء المقبل، لتوجيه رسالة مفادها أن حلف شمال الأطلسي «ناتو» سيواصل دعم «كييف» مهما طال الأمر، وفقا لما ذكره البيت الأبيض في بيان.

نواب أمريكيون يطالبون بإرسال مقاتلات «إف 16» لـ«كييف»

وكان 5 نواب أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بعثوا في وقت سابق، برسالة إلى بايدن، لمطالبة الإدارة الأمريكية بإرسال مقاتلات من طراز «إف 16» إلى أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

من جانبها، بحثت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش مؤتمر «ميونيخ للأمن»، دعم أوكرانيا والإجراءات ضد روسيا، والتحديات الصينية.

وأشارت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أمس الجمعة، إلى أنه من غير المرجح أن ترحب الولايات المتحدة الأمريكية بمبادرة طرحها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو للتوسط في محادثات بين بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

لندن ستطالب الدول الغربية بزيادة المساعدات العسكرية لـ«كييف»

بدوره، قال الصحفي في «التايمز» البريطانية جيرارد بيكر، إن نقص الموارد العسكرية وإجهاد القوات الأوكرانية، قد يجبران «واشنطن» على التخلي عن المزيد من الدعم لـ«كييف».

بدوره، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن المسؤول سيطالب، في مؤتمر «ميونيخ للأمن»، الدول الغربية بزيادة فورية للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، لتصل إلى مستوى العام السابق في غضون أسابيع وليس شهورا.