روسيا ترفض اتهامات أمريكية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا

رفضت السلطات الروسية، الاتهامات الأمريكية لـ«موسكو» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا.

وكان عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب «الشيوعي» الصيني، عضو مجلس الدولة «مجلس الوزراء»، «وانج يي»، قال في وقت سابق، إن «بكين» مستعدة لتعزيز التعاون مع «الاتحاد الأوروبي» لإيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

تدمير معقل للقوات الأوكرانية

من جانبه، دمر الجيش الروسي، بصاروخين حراريين، معقلًا للقوات الأوكرانية في «مقاطعة لوجانسك» التي أعلنت «موسكو» في 2022 على إثر استفتاء ضمها إلى جانب 3 مناطق «خيرسون-دونيتسك-زابوريجيا»، إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

شركة «روستيخ» الروسية تزيد من إنتاج أنظمة صواريخ كينجال

من جانبه، قال رئيس شركة «روستيخ» الروسية سيرجي تشيميزوف، على قناة «زفيزدا» المحلية، إن الشركة زادت إنتاج أنظمة صواريخ «كينجال» التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وفي ألمانيا، علق مستخدمو موقع التدوينات القصيرة «تويتر» الألمان، على تصريح وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، حول تغير روسيا سياستها بمقدار 360 درجة، وأعربوا عن شكوكهم في الكفاءة الذهنية للمسؤولة.

وكان نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديومو، تعهد في وقت سابق، بمواصلة العمل على إضعاف الاقتصاد الروسي.