مسؤول بـ«الناتو» يطالب بإمداد أوكرانيا بطائرات بدون طيار

أعرب القائد العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في أوروبا، كريستوفر كافولي، أن توريد مقاتلات «إف 16» يمكن أن يساعد أوكرانيا في الفوز، داعيا إلى توريد الطائرات بدون طيار إلى «كييف»، وفقا لما ذكرته صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية.

كافولي: «كييف» بحاجة لصواريخ يصل مداها إلى أكثر من 100 كيلومتر

وقال كافولي، خلال مؤتمر مغلق حضره أكثر من 10 برلمانيين أمريكيين، إن «كييف» بحاجة إلى صواريخ يصل مداها إلى أكثر من 100 كيلومتر.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال في وقت سابق، إن بلاده لم تدافع أبدا ولن تدعو أبدا إلى هزيمة «موسكو»، معربا في مقابلة مع صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الأسبوعية، عن اعتقاده أن الأزمة لن تنتهي عسكريا في النهاية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ماكرون: ضرورة قيام أوكرانيا بهجوم يهز الجبهة الروسية

وأشار ماكرون، إلى ضرورة قيام القوات الأوكرانية بهجوم يهز الجبهة الروسية ويجبر موسكو على العودة إلى طاولة المفاوضات، مضيفا أن «كييف» لا يمكنها استعادة حدودها بمفردها، نظرا لعدم استعداد أي من الحلفاء لإرسال قواتهم إلى الميدان.

من جانبه، أعرب الرئيس البولندي، أندريه دودا، في «مؤتمر ميونخ للأمن» السنوي بألمانيا، عن اعتقاده أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى بلاده في الذكرى الاولى للأزمة الأوكرانية ستؤدي إلى تطورات ذات أهمية عالمية.

ومن المقرر أن يصل بايدن إلى العاصمة البولندية «وارسو»، بعد غد الثلاثاء، فيما يخطط الرئيس الأمريكي لإجراء محادثات مع قادة الدول الـ9 الشرقية التابعة لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، وإلقاء خطاب.

بلينكن: تقديم «بكين» مساعدة عسكرية فتاكة لروسيا له عواقب

من جانبه، أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى قلق بلاده للغاية من أن الصين تدرس تقديم مساعدة عسكرية فتاكة لروسيا، مضيفا في مقابلة مع شبكة «إن بي سي» الأمريكية، أنه أوضح في اجتماع عقد في ألمانيا مع رئيس مكتب لجنة «الشؤون الخارجية» للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وزير الخارجية السابق، «وانج يي» أن الأمر سيكون له عواقب وخيمة على العلاقات بين «واشنطن» و«بكين».