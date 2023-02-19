تداول 231 ألف طن بضائع استراتيجية في ميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة

شهدت حركة الملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا، حيث دخلت وخرجت 47 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويُجرى حاليا العمل على شحن وتفريغ 29 سفينة، أبرزها سفن حاويات وصب جاف وسائل.

الحاويات الصادرة 43% من المتداولة

وقال أحمد بريقع، المتحدث بإسم ميناء الإسكندرية، إن حركة تداول الحاويات شهدت نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة، إذ تم تداول 2815 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة، إذ شكلت الحاويات الصادرة 43.6% تقريبا من حجم الحاويات المتداولة

وأضاف «بريقع»، أنه فيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، تم تداول 231 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة

تعليمات ميناء الإسكندرية

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان أمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء، وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهني بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.