كيم جونج أون يهدد كوريا الجنوبية بقوات الردع النووي: سندمر نظامكم وجيشكم

هدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، جارته كوريا الجنوبية، بتدمير نظامها وجيشها، إذا حاولت توجيه ضربة استباقية لبلاده.

الردع النووي لبلدنا على استعداد تام لتعبئة قوته

ونقلت وكالة «روسيا اليوم»، عن وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، قولها إن زعيم البلاد صرح بمناسبة ذكرى وقف إطلاق النار في الحرب الكورية بأن بلاده مستعدة تماما لتعبئة قوة الردع النووي الخاصة بها بسرعة ودقة وفي أي وقت.

وأكد زعيم كوريا الشمالية: «الآن قواتنا المسلحة على استعداد تام للاستجابة لأية أزمة، كما أن الردع النووي لبلدنا على استعداد تام لتعبئة قوته المطلقة بأمانة ودقة وسرعة لإنجاز مهمته».

سيتم إيقاف هذه المحاولة الخطيرة على الفور

وهدد زعيم كوريا الشمالية، جارته الجنوبية، مؤكدًا أنها مخطئة إذا اعتقدت أنه من الممكن توجيه ضربة استباقية لكوريا الديمقراطية، وتحييد جزء على الأقل من إمكاناتها العسكرية، قائلا: «إذا اعتقد النظام الكوري الجنوبي ومجرموه العسكريون أنهم يستطيعون مواجهتنا في المجال العسكري وبواسطة بعض الوسائط أو الطرق العسكرية لتحييد أو تدمير جزء من قوتنا العسكرية بشكل وقائي، فهم مخطؤون!، سيتم إيقاف هذه المحاولة الخطيرة على الفور بقوة هائلة، وسيتم تدمير نظام رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول وجيشه».