فلسطينيون بسجون الاحتلال يواصلون «العصيان الجماعي» لليوم السادس

واصل الأسرى الفلسطينيون بسجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، العصيان الجماعي لليوم السادس على التوالي، ردا على شروع إدارة السجون في تطبيق الإجراءات التي أوصى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، للتضييق على الأسرى.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه - في تصريح صحفي - إنّ الحركة الأسيرة قررت اعتبار الجمعة المقبل يوم غضب في مختلف السجون.

وكانت إدارة سجون الاحتلال فرضت عقوبات جماعية بحق الأسرى في عدد من المعتقلات، ردًا على خطوات العصيان التي نفّذوها رفضا لإعلانها البدء في تطبيق إجراءات المتطرف بن جفير.

بيان مشترك

وأكدت الهيئة ونادي الأسير، في بيان مشترك، أنّ خطوات العصيان ستكون مفتوحة حتّى التاريخ المحدد لخطوة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل، وستكون هذه الخطوات مرهونة بموقف إدارة سجون الاحتلال، والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة المقبلة، وستبقى لجنة الطوارئ في حالة انعقاد دائم.

يُذكر أنّ لجنة الطوارئ العليا للأسرى، ذكرت في بيان سابق: «من قرّر محاربتنا برغيف الخبز والماء: سنرد عليه بمعركة الحرّيّة أو الاستشهاد».

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو 4780 أسيرا، بينهم 160 طفلا، و29 أسيرة، و914 معتقلا إداريا.