فنان تشكيلي يصنع تمثالا من الخردة طوله 15 مترا ووزنه 13 طنا.. «أضخم حوت»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «إزاحة الستار عن تمثال أضخم حوت مُصنع من الخردة على مدخل وادي الحيتان بالفيوم».

وضع تمثال ضخم يخلد تاريخ تلك المنطقة الأثرية

ووفق التقرير فإنه في مدخل وادي الحيتان بمحافظة الفيوم، تم وضع تمثال ضخم يخلد تاريخ تلك المنطقة الأثرية الشهيرة، التمثال تم صنعه من الخردة وهو عبارة عن حوت ما قبل التاريخ طوله 15 مترا ووزنه يزيد عن 13 طنا، أبدعه الفنان التشكيلي إبراهيم صلاح.

ونفذه إبراهيم صلاح عن طريق تدوير «الخردة الحديد وإطارات السيارات المستعملة»، واستغرق تصنيعه 25 يوما بعد أن كان من المفترض أن يستغرق 3 أشهر.

وادي الحيتان من المحميات الطبيعية في مصر

ووفقا لما جاء في التقرير، فإنه جرى وضع التمثال بمدخل مدينة يوسف الصديق على ضفاف بحيرة قارون بالمنطقة المتاخمة لميدان أيوب، وذلك تخليدا لمنطقة وادي الحيتان الأثرية.

ويعتبر وادي الحيتان من المحميات الطبيعية في مصر والعالم، حيث يشتهر بوجود حفريات حيتان كاملة كانت تعج بها المنطقة قبل 40 مليون سنة عندما كان الوادي يقع تحت محيط ضخم بالإضافة إلى حفريات بحرية عديدة يمكن رؤيتها في المتحف المفتوح الذي يتيح للزائرين إمكانية رؤية الحيتان وعدم المساس بها لحمايتها.