أسعار الدواجن في المزارع والمحال بمحافظة الفيوم اليوم

استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق المحلية والمزارع بمحافظة الفيوم، حيث سجلت أسعار الفراخ بين 84 وحتى 90 جنيهًا في المحال التجارية والهايبرات، وتختلف من منطقة إلى أخرى، بحسب شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، وسط توقعات بانخفاض أسعارها بنحو 25% خلال أيام، بعد توفير أعلاف تكفي لمدة 6 أشهر مُقبلة، فضلًا عن إلغاء الضرائب على المزارع لمدة 3 سنوات.

وتستعرض «الوطن» أسعار الدواجن اليوم السبت، في المزارع والأسواق ومحال الدواجن، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار الدواجن اليوم في المزارع

وقال محمود الضبيع تاجر دواجن، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ أسعار الدواجن اليوم في المزارع بمحافظة الفيوم، بحسب البورصة العمومية للدواجن، جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم سجلت 78 جنيهًا للكيلو بالمزرعة.

أسعار الفراخ البلدي اليوم سجلت 105 جنيهات للكيلو بالمزرعة.

أسعار الفراخ البلدي الحمراء اليوم سجلت 92 جنيهًا للكيلو بالمزارع.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم: سجلت نحو 76 جنيهًا للكيلو بالمزارع.

أسعار الدواجن اليوم في المحال التجارية

وأشار إلى أنّ أسعار الدواجن في المحال التجارية اليوم جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم تراوحت بين 84 وحتى 90 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم سجلت نحو 115 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الحمراء اليوم سجلت نحو 105 جنيهات للكيلو.

أسعار كيلو الفراخ الأمهات سجلت نحو 81 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو أوراك الفراخ اليوم تراوح بين 95 وحتى 100 جنيه.

سعر كيلو الهياكل اليوم سجل نحو 50 جنيهًا.

سعر كيلو الكبد والقوانص اليوم سجل نحو 90 جنيهًا.

سعر كيلو أجنحة الدجاج سجل نحو 60 جنيهًا.

سعر البانيه اليوم تراوح الكيلو بين 195 و200 جنيه.

تربية الدواجن في المنزل هي الحل

وكشفت دعاء العطار، ربة منزل، ومقيم بمحافظة الفيوم، أنّ تربية الدواجن في المنازل هي الحل الأمثل خلال هذه الفترة، موضحةً أنّ تربيتها في المنزل موفرة مقارنةً بالمزارع، نظرًا لأنّ المزارع تضطر لإطعامها أعلاف، بينما في المنازل تأكل بواقي الطعام والخضروات والخبز، ويكون طعمها مثل الفراخ البلدي.