7 مشاهد مؤثرة بمحاكمة نورهان بورسعيد اليوم.. صراخ الخالة وانهيار الأب

تكبيرات وصراخ وعويل داخل محكمة جنايات بورسعيد كانت هذه أبرز المشاهد المؤثرة اليوم في محاكمة نورهان بورسعيد المتهمة بقتل والدتها داليا الحوشي بمساندة عشيقها في بورفؤاد، وذلك خلال جلسة النطق بالحكم، وسط حضور أهل المتهمة وعدد كبير من هيئة الدفاع عن القتيلة.

تفاصيل محاكمة نورهان بورسعيد اليوم

وتعرض «الوطن» خلال السطور التالية 7 مشاهد من محاكمة نورهان بورسعيد اليوم وجاءت كالآتي:

- نظرات شاحبة من المتهمة أثناء النطق بالحكم حيث انهارت عقب الحكم بإعدامها وارتفع صوت صراخها الذي ملأ أرجاء المحكمة.

- صراخ وعويل والد نورهان بعد سماع الحكم بالإعدام على ابنته مرددا «أسرتي ضاعت مراتي ماتت وبنتي هتتعدم يارب الصبر من عندك».

حضور أسرة نورهان أثناء المحاكمة

- كلمات خالة نورهان بورسعيد بعد انتهاء الجلسة حيث رددت صارخة: «يارب تولانا مفيش حد حاسس بينا حسبي الله ونعم الوكيل».

- حضور محمد القطان خطيب نورهان المتهمة بقتل والدتها في بورسعيد جلسة النطق بالحكم لمساندة أسرتها لاسيما شقيقها.

- انهيار آدم شقيق «نورهان» الأصغر بعد سماع الحكم على شقيقته بالإعدام لاسيما أنه يتعلق بها.

- حضور حشد كبير اليوم أثناء محاكمة المتهمة بقتل والدتها في بورسعيد، بعضهم من المحامين وأسرة الفتاة وعدد من أبناء بورسعيد حيث تعالى صوت تكبيرهم بعد سماع حكم الإعدام بينما انهارت والد الفتاة وعمها.

- محمد صفا دفاع المجني عليها داليا الحوشي أشار في تصريحات لـ «الوطن» إلى أن القضية لم تنته بعد لوجود متهم آخر.

كانت قد أحالت محكمة جنايات بورسعيد المتهمة «نورهان خليل» إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها في قضية مقتل والدتها داليا الحوشي وحددت جلسة اليوم 18 فبراير للنطق بالحكم.