قاتلة أمها في بورسعيد خلال الحكم بإعدامها.. ملامح باردة وإنكار للجريمة

بملامح باردة كالجليد، ووجه منحنٍ لم يشح ناظريه عن الأرض، وعينين جامدتين لم تسقطا دمعة واحدة، وملابس السجن البيضاء، وقفت نورهان خليل، قاتلة أمها في بورسعيد، أمام محكمة الجنايات، في جلستها النهائية، التي عاقبتها بالإعدام، لتسدل الستار على أبشع جريمة شهدتها المدينة الباسلة على مر العصور.

لم تعلق قاتلة أمها في بورسعيد، على الحكم، لم تبك أو تصرخ، فقط كانت جامدة كالصخرة، محاولةً الإفلات من حكم الإعدام بالكذب، حينما سألها القاضي قائلًا "هل قتلتِ والدتك يا نورهان"، فأجابت مسرعةً: "لأ مقتلتهاش".

والد قاتلة أمها في بورسعيد يتنازل عن الحق المدني

وفجّر والد قاتلة أمها في بورسعيد، مفاجأة أمام المحكمة قبل بدء الجلسة النهائية، حيث أعلن تنازله عن الحق المدني، محاولًا إفلات ابنته من حبل المشنقة، رغم خسارته زوجته، إلا أنّ المحكمة أيدت الحكم بإعدامها، بينما أعلن الأب أنّه يفكر في ترك المحافظة بعد العار الذي ألحقته ابنته به رغم أنّه لم يقصر في تربيتها هو أو والدتها الراحلة.

خالة قاتلة أمها في بورسعيد تعنفها

وأصيبت خالة قاتلة أمها في بورسعيد، بحالة انهيار فور إصدار الحكم بإعدام المتهمة بقتل والدتها، لإدانتها بقتل والدتها بمساعدة عشيقها الطفل، محاولة الاقتراب منها والفتك بها، مرددةً بصوت مرتفع يغلبه الحزن والقهر "قتلتيها ليه.. ليه".

شقيق قاتلة أمها في بورسعيد ينهار باكيًا

وانهار الطفل "آدم" شقيق نورهان قاتلة أمها في محافظة بورسعيد، باكيًا فور الحكم بإعدام شقيقته لإدانتها بقتل والده، لتتضاعف أحزانه بخسارة شقيقته بعدما خسر والدته داليا الحوشي بطريقة بشعة على يد شقيقته الكبرى.

مرافعة نارية للنيابة العامة

وقدّمت النيابة العامة، مرافعة نارية أمام جنايات بورسعيد في الجلسة النهائية لإصدار الحكم على قاتلة أمها في بورسعيد، وصفت الجريمة بالفُجر والوحشية، مستنكرةً الجريمة قائلةً أنّه "لا يمكن للحيوان أن يقتل أمه في مملكة الحيوان، من أجل شهوة زائلة منحطة"، كما وصفتها بالجاحدة منعدمة الوفاء.

مصير عشيق قاتلة أمها في بورسعيد

وفيما يخص مصير الطفل حسين فهمي، عشيق قاتلة أمها في بورسعيد وشريكها، في ارتكاب الجريمة، فإنّ محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها بإيداع الطفل في المؤسسة العقابية "دار الرعاية" وهو أقصى حكم مشدد وفقًا لسن الطفل، كما رفضت قرار الطعن في عمر الطفل وعرضه على الطب الشرعي.