مدير مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن عبر قناة الحياة: تذاع على القنوات الإقليمية

قال عادل مصيلحي، المدير التنفيذي والمنسق العام لمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والإنشاد، إن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني بدأت في عام 2004 بشكل محلي على مستوى إقليم القنال، ثم انتقلت على مستوى الجمهورية وباتت تذاع على كل القنوات الإقليمية.

مصيلحي: تم تحويل المسابقة إلى «دولية»

وأضاف «مصيلحي»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه مع تولي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تم تحويل المسابقة إلى مسابقة دولية تحت رعاية المحافظ، ووافق على الفور واعتبر بداية من 2018 أن تكون المسابقة دولية في دورتها الأولى.

أول دورة كانت باسم الشيخ محمد رفعت

وتابع قائلا: «المحافظ رفع الأمر لرئيس مجلس الوزراء الذي وافق على الفور برعاية تلك المسابقة، وباتت المسابقة منذ الدورة الأولى عام 2018 وهي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وحتى الآن، وأول دورة كانت باسم الشيخ محمد رفعت».