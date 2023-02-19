«آبل» تعيد هيكلة الأجور وفقًا لأداء الشركة.. «كوك» يحصل على 49 مليون دولار

حثت شركة خدمات المساهمين المؤسسيين (ISS) الاستشارية بالوكالة/ مستثمري شركة أبل على التصويت على المرشحين لمديريها وحزم رواتب كبار المسؤولين التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي تيم كوك، ستعقد Apple اجتماع المساهمين السنوي في 10 مارس.

يأتي موقف المساهمين، الذي نُشر في مذكرة بحثية يوم الجمعة، بعد أن خفض صانع iPhone هدف تعويض كوك لعام 2023 بأكثر من 40٪ إلى 49 مليون دولار، وفقًا لملف تنظيمي من قبل الشركة، سيعتمد راتب كوك أيضًا بشكل كبير على مدى جودة أداء أسهم الشركة مقارنة بأقرانها في السوق.

إعداد تقرير عن متوسط فجوة الأجور بين الجنسين والعرق

وقال المساهمون في مذكرة: «المراقبة المستمرة لبرنامج الأجور ضرورية لضمان أن جدول الأجور مدعوم بالأداء القوي المستمر من قبل الشركة، كما أوصت الشركة الاستشارية بالوكالة بأن يصوت المستثمرون على المقترحات، بما في ذلك مطالبهم بإعداد تقرير عن متوسط فجوة الأجور بين الجنسين والعرق ومراجعات حقوق الوصول بالوكالة، وكلاهما عارضته إدارة الشركة».

وأشارت المذكرة، إلى أن دعم اقتراح يطلب تقريرًا عن متوسط فجوة الأجور بين الجنسين أمر ضروري؛ لأنه سيسمح للمستثمرين بمقارنة وقياس التقدم المحرز في مبادرات التنوع والشمول في الشركة والتأكد مما إذا كانت ذات صلة.

يعزز حقوق الشركة الحالية للمساهمين

تنص المذكرة على أن التعديل المقترح على حقوق وصول الوكيل سيعزز حقوق الشركة الحالية للمساهمين مع الحفاظ على الضمانات المتعلقة بعملية الترشيح، وفقًا لخبراء حوكمة الشركات، عادةً ما تحث قرارات المساهمين التي تتلقى دعمًا بأكثر من 25٪ من الأصوات المُدلى بها مجلس الإدارة على إجراء تغييرات، وخلال الاجتماع السنوي في العام الماضي، رفض مساهمو آبل اقتراحًا يطلب من الشركة الإبلاغ عن فجوة الأجور بين الجنسين والعرقية، حيث صوت 66.4٪ ضدها.