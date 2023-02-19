سعر طن الحديد والأسمنت اليوم يحقق انخفاضا في الأسواق

يتجه الكثير من المواطنين والتجار لمتابعة سعر طن الحديد والأسمنت، خاصة الراغبين في بناء المباني السكنية والإدارية والتجارية.

ويعد سعر طن الحديد والأسمنت من الأشياء ذات أهمية كبرى في المشروعات وبناء المدن والمباني وغيرها، خصوصًا الأشخاص الذين يعملون في مجال البناء وتجارة العقارات.

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم

وقالت تقارير أسعار الغرف التجارية لشعبة مواد البناء، إنّ هناك استقرارًا في أسعار الحديد والأسمنت في مختلف الشركات، اليوم، أرض المصنع، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر طن الحديد اليوم

- سجل سعر حديد عز نحو 26 ألفا و985 جنيها للطن.

- بلغ سعر حديد المراكبي اليوم 27 ألف جنيه للطن.

- استقر سعر حديد بشاي عند 28 ألفا و500 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد المصريين نحو 26 ألفا و850 جنيه للطن.

- استقر سعر حديد مصر ستيل نحو 26 ألف جنيه للطن.

- بلغ سعر حديد العشري نحو 26 ألفا و500 جنيه للطن.

كما انخفض سعر طن الأسمنت اليوم بحسب الأسعار المعلنة اليوم في أرض المصنع الأتي:

-سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت المسلح 1903 جنيهات.

- بلغ سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت «النصر» نحو 1875 جنيها.

- وصل سعر أسمنت شركة وادي النيل اليوم الأربعاء إلى 1855 جنيها.

- بلغ أسمنت السويدي اليوم الأربعاء نحو 1925 جنيها.

- وصل سعر أسمنت حلوان اليوم الأربعاء إلى 1898 جنيها.

- سجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا «المعلم» نحو 1860 جنيها.