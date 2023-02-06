سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في الشركات المختلفة

أعلنت المصانع المختلفة والشركات المصنعة لمواد البناء، سعر طن الحديد والأسمنت اليوم للتجار والمستهلكين، لمن يريد الشراء والتشييد، بعد التغييرات الكبيرة التي حدثت في الأسواق خلال الفترة الماضية.

وفي السطور التالية، نستعرض سعر طن الحديد والأسمنت اليوم، وفق شعبة مواد البناء في بيان صادر عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

سعر طن الحديد والأسمنت

وجاء سعر طن الحديد والأسمنت اليوم، تسليم أرض مصنع قبل إضافة تكاليف التعبئة والنقل، كما يلي:

سجل سعر طن حديد عز اليوم نحو 28500 جنيه.

سجل سعر طن حديد المصريين اليوم نحو 27350 جنيها.

سجل سعر طن حديد المراكبي اليوم نحو 27200 جنيه.

بلغ سعر طن حديد العشري اليوم نحو 27350 جنيها.

سجل سعر طن حديد بشاي اليوم نحو 28200 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم، فسجلت ما يلي وفق الشركات المختلفة.

سجل سعر الأسمنت المسلح اليوم نحو 1950 جنيها.

بلغ سعر أسمنت النصر اليوم نحو 1900 جنيه للطن.

سجل سعر أسمنت المعلم اليوم نحو 1880 جنيها.

بلغ سعر أسمنت وادى النيل اليوم نحو 1870 جنيها.

بلغ سعر أسمنت المخصوص اليوم نحو 1880 جنيها.

سجل سعر أسمنت سيناء اليوم نحو 1880 جنيها للطن.

بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم نحو 1940 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت السويدي اليوم نحو 1980 جنيها.

بلغ سعر أسمنت بني سويف اليوم نحو 1880 جنيها للطن.