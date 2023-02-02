اعرف سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في الشركات المختلفة

يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في مصر بشكل دائم ومستمر، خاصةً الشركات التي تعمل مجال بناء العقارات، من أجل تحديد الخطة الخاصة بهم في البناء، وتحرص الكثير من الشركات والمصانع على إعلان الأسعار بشكل يومي.

وجاء سعر طن الحديد والأسمنت اليوم، وفق ما أعلنته بعض الشركات كالتالي:

سعر طن الحديد والأسمنت

تباين اليوم سعر طن الحديد والأسمنت في المصانع المختلفة، وجاء كالتالي:

سعر طن الحديد اليوم

- حديد عز: وصل سعر طن حديد عز اليوم إلى نحو 27765 جنيهًا.

- الحديد الاستثماري: سجل سعر طن الحديد الاستثماري قيمة 27077 جنيهًا للطن.

- حديد المصريين: بلغ سعر طن حديد المصريين نحو 28800 جنيه للطن.

-حديد بشاي: وصل سعر طن حديد بشاي 28200 جنيه.

- حديد العتال: وصل سعر طن حديد العتال إلى 27400 جنيه.

- حديد المعادي: بلغ سعر طن حديد المعادي 27150 جنيها.

- حديد عطية: وصل سعر طن حديد عطية إلى 27150 جنيها.

- حديد سرحان: بلغ سعر الطن الواحد من حديد سرحان 27100 جنيه.

- حديد مصر ستيل: بلغ سعر طن الحديد في مصر ستيل والمصريين 27350 جنيها.

سعر طن الأسمنت

- أسمنت حلوان: وصل سعر أسمنت حلوان اليوم إلى نحو 1940 جنيها.

- أسمنت السويدي: بلغ سعر أسمنت السويدي اليوم نحو 1995 جنيها.

- أسمنت الممتاز: وصل سعر أسمنت الممتاز اليوم نحو 1900 جنيه.

- أسمنت الرمادي: وصل الأسمنت الرمادي إلى نحو 1987 جنيهًا.

- أسمنت السويس: بلغ سعر أسمنت السويس نحو 1950 جنيهًا.

- أسمنت المسلح: كمت وصل سعر أسمنت المسلح اليوم إلى نحو 1950 جنيها.

- أسمنت المصريين: ووصل سعر أسمنت المصريين اليوم إلى نحو 1720 جنيها.

-أسمنت أسيوط: فيما وصل سعر أسمنت أسيوط اليوم إلى نحو 1750 جنيها.

- أسمنت النصر: وبلغ سعر أسمنت النصر نحو 1900 جنيه.

- أسمنت النهضة: وصل سعر أسمنت النهضة اليوم إلى نحو 1750 جنيها.

- أسمنت وادي النيل: بلغ سعر أسمنت وادي النيل قيمة تتراوح بين 1840 جنيها و1850 جنيها.

- أسمنت المخصوص: وصل سعر أسمنت المخصوص إلى نحو 1860 جنيها.

- أسمنت أسوان: بلغ سعر أسمنت أسوان نحو 1770 جنيها.