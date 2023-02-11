سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق.. المسلح يسجل 1933 جنيها

شهد سعر طن الحديد والأسمنت، اليوم السبت، استقرارا بالأسواق؛ إذ بلغ متوسط سعر طن حديد عز 28450 جنيها، فيما سجل متوسط سعر طن أسمنت المسلح نحو 1933 جنيها.

وترصد بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، سعر طن الحديد والأسمنت اليوم وفق بيان شعبة المواد والبناء بالغرفة التجارية:

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم

تباين سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق المصرية، وجاء كالتالي:

سعر طن الحديد اليوم

- سجل سعر حديد عز نحو 28450 جنيها للطن.

- بلغ سعر حديد المراكبي اليوم 27200 جنيه للطن.

- استقر سعر حديد بشاي عند 28200 جنيه للطن.

- وصل سعر حديد العتال نحو 27400 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد المصريين نحو 27350 جنيها للطن.

- استقر سعر حديد مصر ستيل نحو 27350 جنيها للطن.

- بلغ سعر حديد العشري نحو 27350 جنيها للطن.

- استقر سعر حديد عطية اليوم 27150 جنيها للطن

- سجل سعر حديد سرحان اليوم 27100 جنيه للطن.

- بلغ سعر حديد المعادي اليوم 27150 جنيها للطن.

- وصل سعر حديد الكومي اليوم 27200 جنيه للطن.

سعر طن الأسمنت اليوم

- سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت المسلح 1933 جنيها.

- بلغ سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت «النصر» نحو 1890 جنيه.

- وصل سعر أسمنت شركة وادى النيل اليوم الخميس نحو 1863 جنيها.

- بلغ أسمنت السويدي اليوم الخميس نحو 1940 جنيها.

- وصل سعر أسمنت حلوان اليوم الخميس عند 1925 جنيها.

- سجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا«المعلم» نحو 1865 جنيها.

- سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا نحو 1900 جنيه.

- بلغ سعر أسمنت بشركة سيناء نحو 1865 جنيها.

- وصل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء «التعمير» نحو 1865جنيها.

- سجل سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري بني سويف» نحو1860 جنيها.