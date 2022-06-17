الأوبك: زيادة إنتاج النفط الى 650 ألف برميل يوميا

تزايد إنتاج نفط الأوبك للشهر الثالث عشر على التوالي في مايو 2022 ليصل إلى أعلى مستوياته في 25 شهراً حيث أنتجت مجموعة الأوبك ما يقرب من 28.9 مليون برميل يومياً خلال الشهر بزيادة شهرية قدرها 130 ألف برميل يومياً، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج.

زيادة الإنتاج بمقدار 650 ألف برميل يوميا

وخلال الشهر الجاري أقرت الأوبك وحلفائها تسريع وتيرة الإنتاج لمدة شهرين اعتباراً من يوليو 2022، وتعتبر تلك خطوة استراتيجية لتهدئة وتيرة الارتفاع الأخير في أسعار النفط على خلفية الضغوط المتزايدة الناجمة عن حظر واردات النفط الروسية.

وستقوم المجموعة بزيادة الإنتاج بمقدار 650 ألف برميل يومياً خلال شهري يوليو وأغسطس 2022 مقابل الزيادة السابقة المخطط لها البالغة 400 ألف برميل يومياً، ومع زيادة حصص الدول الفردية، ستساهم السعودية والإمارات بالجزء الأكبر من زيادة الامدادات الإضافية، ومع تلك الزيادة، سيصل إنتاج اعضاء الأوبك وحلفائها إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وعلى النقيض، خلال شهر مايو الماضي، كشفت مصادر الأوبك الثانوية عن تراجع إنتاج الأوبك على أساس شهري بمقدار 176 ألف برميل يومياً ليصل في المتوسط إلى 28.51 مليون برميل يومياً، وكشف تقرير الأوبك أيضاً عن تسجيل الكويت لمعدل نمو أقل نسبياً +27 ألف برميل يومياً مقابل +80 ألف برميل يومياً وفقاً لبيانات وكالة بلومبرج.

بينما ارتفع الإنتاج السعودي بمعدل أعلى قليلاً بمقدار +60 ألف برميل يومياً مقابل + 50 ألف برميل يومياً وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج.

تراجع إنتاج النفط في ليبيا

وعن سبب تراجع إنتاج النفط في ليبيا، أرجعت بلومبرج الأمر لأزمة سياسية أوقفت بشكل شبه كامل أنشطة الموانئ وحقول النفط، وصرح وزير النفط الليبي مؤخرا أن الإنتاج انخفض بنحو 1.1 مليون برميل يومياً مشيرا إلى أن الانتاج الفعلي للبلاد يصل إلى أقل من 10 في المائة من طاقتها الإنتاجية أو نحو 100 ألف برميل يومياً.

وكشفت بيانات تتبع الناقلات الصادرة عن وكالة بلومبرج وصول صادرات النفط الليبية إلى 380 ألف برميل يومياً في مايو 2022، كما أدى انخفاض إمدادات النفط الخام منخفض الكبريت من ليبيا إلى ارتفاع قياسي لنفط بحر الشمال.

من جهة أخرى، سجلت نيجيريا أكبر معدل نمو للإنتاج في مايو 2022 وفقاً لبيانات وكالة بلومبرج، بإضافة 120 ألف برميل يومياً خلال الشهر وإنتاج 1.49 مليون برميل يومياً، وجاء نمو الإنتاج بعد انخفاض إنتاج المنتج الأفريقي على مدار الأشهر الثلاثة الماضية على التوالي.