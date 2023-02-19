إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم، قبل قليل، جراء وقوع حادث انقلاب تروسيكل وادي النطرون، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق.

إخطار بانقلاب تروسيكل في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب تروسيكل بنطاق دائرة المركز، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة، وجار تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

تحديد أسماء المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من «محمد. ع. ال»، 24 سنة، «محمد ع ا»، 25 سنة، «رجب. ع .ر»، 45 سنة، «محمد. ع .خ»، 23 سنة، «عبد ال. م »، 27 سنة، «محمد. ف. م»، 20 سنة، «حمادة. م. ع»، 25 سنة، «عظيم. م .ع»، 26 سنة، «رضا ا ص»، 50 سنة، وجميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.