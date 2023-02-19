مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في انقلاب سيارة على طريق «سيوة - الواحات»

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 8 أشخاص، منذ قليل، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق «سيوة - الواحات»، وانتقلت على الفور سيارات الاسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الضحايا والمصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، وأخطرت مباحث قسم شرطة سيوة، اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

أسماء وحالات ضحايا حادث سيوة

واستقبل مستشفى سيوة المركزي ضحايا حادث سيوة، وهم محمد سعيد إبراهيم، 18 سنة، مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وعبدالله محمد رزق، 22 سنة، مصاب كدمات متفرقة بالجسم، ويوسف عماد منصور، 23 سنة، مصاب بكدمات بالجسم، وعبدالمنعم طلعت عبدالمنعم، 30 سنة، جرح بأصابع اليد اليسرى، ومحمد السيد عبدالفتاح، 23 سنة، جرح باليد اليمنى، محمود أحمد محمد مرسي، 22 سنة، كدمات بالجسم، أحمد محمد أحمد سيد، 21 سنة، بالإضافة لوفاة محمد أحمد إسماعيل، 20 سنة، وهاني محمد زكي مدني، مصاب بكدمات بالجسم، وأحمد محمد زكي مدني، إصابات بالرأس والكتف الأيسر.

وضع جثتين في ثلاجة الموتى

ويجري استكمال العلاج في مستشفى سيوة وإجراء الفحوصات الطبية من أشعة وعمل التحاليل للمصابين حتى تماثلهم للشفاء، كما تم وضع الجثتين بثلاجة مستشفى سيوة.