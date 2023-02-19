مصرع مدني وإصابة 2 آخرين في قصف روسي لـ10 مناطق بخاركيف

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف، اليوم الأحد، أن القوات الروسية قصفت 10 مناطق أوكرانية خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين.

قصف روسي جديد على أوكرانيا

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن سينيهوبوف قوله: «خلال اليوم الماضي، قصفت القوات الروسية المدنيين والبنية التحتية المدنية في 10 مناطق حدودية على الأقل في مناطق تشوهيف وكوبيانسك وخاركيف».

وفي كوبيانسك، نتيجة للقصف الروسي، تضرر مبنى إداري ومرائب وسيارات واندلعت الحرائق، وفي قرية دفوريشنا بمقاطعة كوبيانسك، تأثر مبنى الرعاية الطبية الطارئة.

إصابة مدني في القصف

وفي قرية كيفشاريفكا، أصيب رجل يبلغ من العمر 53 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 57 عامًا وتم نقلهم إلى المستشفى في حالة متوسطة فيما تعرض مبنى مؤسسة تعليمية لأضرار بالغة جراء القصف.