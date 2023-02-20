المشدد 10 سنوات للمتهم في قضية «مذبحة رفح الثانية»

عاقبت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، متهما في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية»، بالسجن المشدد 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني

وخلال وقت سابق، كانت هيئة المحكمة قد حكمت في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية»، بالإعدام شنقًا على القيادي الإرهابي عادل حبارة.

وبعد أن خضع المتهم إلى جلسة تحقيق مكثفة من قبل النيابة العامة، وآخرين سبق الحكم عليهم ووجهت لهم تهمة التخابر مع تنظيم القاعدة في العراق، والشروع في قتل أحد جنود الأمن المركزي في منطقة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وخلال وقت سابق، قبلت محكمة النقض الطعون التي قُدمت من المتهم عادل حبارة وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«مذبحة رفح الثانية».

معاقبة عادل حبارة و6 متهمين آخرين في القضية بالإعدام شنقًا

وفي الرابع عشر من شهر نوفمبر عام 2015، عاقبت محكمة المتهم عادل حبارة و6 متهمين آخرين في القضية، بالإعدام شنقًا بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية في إعدامهم، وقضت بمعاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن المؤبد، والسجن المشدد لمدة 15 عامًا على عدد 22 متهمًا، وبراءة 3 في القضية.