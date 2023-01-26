متى يكون حضور المتهم أمام المحكمة وجوبيا؟.. محام يجيب

العديد من المواطنين المتهمين في قضايا مختلفة ومنظورة أمام القضاء، يتساءلون عن مدى وجوبية حضورهم للمحكمة ومتى يجوز أن ينيب عنهم المحامي الخاص بهم بتوكيل، وما الذي يحدث حال عدم الحضور، وهل يصدر الحكم غيابيا أم لا؟.. وهو ما سنوضحه في السطور التالية.

وخلال هذا التقرير سيجيب ياسر سيد المحامي بالنقض، على هذا التساؤل، ومتى يكون حضور المتهم أمام المحكمة واجبا ومتى يجوز بالتوكيل؟.

قضايا الجنح واجبة الحضور للمتهم

قال ياسر سيد المحامي، إن بعض المتهمين لا يعلمون أن بعض القضايا يجب فيها حضورهم أمام هيئة المحكمة، أو يمكن حضور المحامي الخاص بهم، وفي هذه القضايا عدم حضورهم الجلسة وجوبية يتسبب فيه إصدار حكم غيابي ضد المتهم، مضيفًا أن قضايا الجنح التي لا توجد بها كفالات مالية، واجبة الحضور للمتهم، لأن يكون فيها حكم واجب النفاذ حال صدوره، ولذلك لا يجوز الحضور عنه بتوكيل من المحامي الخاص به، مثل قضايا الآداب والسرقة والتسول حيازة سلاح وقضايا الإتلاف العمدي.

وأوضح «سيد»: قضايا الجنح التي يجوز خلالها عدم حضور المتهم، ويمكن خلالها حضور المحامى بتوكيل من المتهم، وأنها هي القضايا التي لا يوجد بها حبس وجوبيًا وتشتمل بكفالات مالية، لإيقاف التنفيذ عن عقوبتها بشكل موقت، مثل جنح الشيكات والنصب.

الجنح غير المباشرة غير ملزم بحضورها أمام محكمة

وشرح «سيد» أن محكمة الجنح المستأنفة، حال كانت هذه الجنحة غير مباشرة، فالمتهم يلزم بحضوره أمام المحكمة، وأما حال كانت جنحة غير مباشرة، فإن المتهم غير ملزم بحضوره أمام محكمة الجنح المستأنفة، حال تسديده للكفالة المالية التي قدرت من محكمة جنح أول درجة، مشيرًا إلى أن في حالة صدور الحكم من أول درجة ببراءة المتهم بجنحة الحضور بها وجوبيًا، وكانت استأنفت النيابة على الحكم، يكون حضوره بشكل وجوبيًا أمام محكمة جنح المستأنف.