انطلاق عرض مسرحية بيت روز اليوم في قاعة صلاح عبدالصبور

تنطلق أولى عروض مسرحية بيت روز، اليوم، على خشبة مسرح الطليعة، تحت قيادة المخرج عادل حسان في تمام الساعة السابعة مساءً بقاعة صلاح عبد الصبور.

ومسرحية بيت روز يُشارك فيها عدد كبير من الفنانين، منهم سماح سليم، ونادية حسن، وسالي سعيد، وهاجر حاتم، ومريم عيد، بالإضافة إلى عددٍ آخر من الفنانين الشباب، والعمل من تأليف وإخراج محمود جمال حديني.

تفاصيل مسرحية بيت روز

وتأتى مسرحية بيت روز ضمن خطة العروض التي وضعها البيت الفني للمسرح، خلال الفترة المقبلة، وأعلن عنها تحت قيادة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي.

مسرحية بيت روز ضمن خطة البيت الفني للمسرح

حيث كان قد تم عقد مؤتمر صحفي مع بداية عام 2023 تم فيه الإعلان عن الخطة الكاملة لعدد من الأعمال المسرحية التي ستعرض، خلال الفترة المقبلة، من بينها سيدتي أنا التي تقدم بطولتها الفنانة داليا البحيري، ومسرحية صاحب الوردة لأحمد عبدالعزيز، ورانيا فريد شوقي، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وكذلك عودة الابن نضال، وانتحار مؤقت.