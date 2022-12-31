محمد عبد الرحمن: إعادة إحياء مسرحية «سيدتي الجميلة» شرف كبير

قال الفنان محمد عبد الرحمن، بعد العرض الأول لمسرحية «سيدتي الجميلة» في مصر، إنه سعيد جدًا بردود الفعل التي يتلقاها على المسرحية.

وقال «عبد الرحمن» في بيان، إنه سعيد جدًا بردود الفعل بعد العرض الأول للمسرحية في مصر، وفي موسم الرياض بالسعودية، خاصة أنه أصبح هناك ارتباطًا مع الجمهور السعودي، بعد المشاركة أكثر من مرة في موسم الرياض.

التعاون مع أحمد السقا

وعن تعاونه مع أحمد السقا، أشار إلى أن المسرحية تعتبر أول تعاون بينهما، مضيفًا: «السقا إنسان جميل ومتعاون لأقصى درجة حتى تخرج المسرحية بشكل جيد، وشرف كبير ليّ إعادة إحياء مسرحية سيدتي الجميلة للفنان الكبير فؤاد المهندس والفنانة شويكار، ونحن نقدمها برؤية مختلفة تناسب الوقت الحالي».