الشيوخ يهنئ القيادة السياسية بذكرى الإسراء والمعراج

بدأت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ الآن، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون المنشآت الثنائية غير المرخصة.

ذكرى الإسراء والمعراج

وهنأ المستشار بهاء أبو شقة في بداية الجلسة العامة، نيابة عن رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، القيادة السياسية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وقال في كلمته: «احتفلنا أمس بذكرى مباركة غالية على نفوس المسلمين، ذكرى الإسراء والمعراج، التي أسرى الله جلت قدرته بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى ومنه عرج به إلى السماوات العلا حيث سدرة المنتهى، فرأى من آيات ربه الكبرى ما رأى، في رحلة كانت أعظم رحلة في تاريخ البشر، فصار تاريخها ذكرى نستلهم منها قيم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يأمر بالتآخي والسلام والعدل والإحسان وينهى عن الفرقة والخصام».

وتقدّم أبوشقة، بالتهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الشعب المصري وجميع الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.