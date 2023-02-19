مصرع شخص وإصابة زوجته وابنته في تصادم سيارة ودراجة نارية بالشرقية

لقي شخص مصرعه فيما أصيبت زوجته وابنته في حادث تصادم سيارة ربع نقل ودراجة نارية، ناحية قرية شنبارة منقلا التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وصرحت بدفن الجثمان.

تشييع جثمان رجل توفي في حادث بالشرقية

وشيع أهالي قرية شنبارة منقلا مركز ديرب نجم في جنازة مهيبة، جثمان تامر إبراهيم نجيب أبوزيد، والذي لقي مصرعه في الحادث، فيما لا زالت زوجته وابنته تعانيان من إصابتهما.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بالحادث

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة ديرب نجم بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل ودراجة نارية ناحية قرية بشارة منقلا، ما أسفر عن وفاة تامر إبراهيم نجيب أبوزيد، وإصابة زوجته وابنته.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ديرب نجم المركزي، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستسفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وصرحت بالدفن في وقت لاحق.