إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين جنوب بني سويف

أصيب 3 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالطريق الفرعي الرابط بين قريتي صفط النور وعزبة عمرو، بدائرة مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بحادث تصادم دراجتين ناريتين

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق «صفط النور ـ عزبة عمرو» دائرة مركز الفشن، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي

على الفور انتقلت سيارتا إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

أسماء المصابين في الحادث

وبالإنتقال والفحص تبين إن المصابين هم محمد حسين إبراهيم، 29 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري، حسن شعبان مصطفى، 24 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليسرى، عبداللطيف محمود أحمد 27 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالضلوع، يتلقون العلاج اللازم داخل مستشفى الفشن المركزي، وتم تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.