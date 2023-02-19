المشدد 3 سنوات لشاب بتهمة ابتزاز فتاة في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة شابًا بالسجن المشدد 3 سنوات، على خلفية اتهامه بتهديد فتاة بصور خاصة بها وابتزازها للحصول على مبالغ مالية منها.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

تفاصيل ابتزاز شاب لفتاة بصور خادشة للحياء

تعود أحداث القضية رقم 23458 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة بلبيس، المقيدة برقم 3315 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، وكانت جهات التحقيق قررت إحالة المتهم في القضية المدعو «محمد ص م غ» إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه في يوم 17 فبراير من العام الماضي، بدائرة مركز شرطة بلبيس، بتهديد المجني عليها «م أ م م» بصور خاصة بها مقابل الحصول على مبلغ مالي وإقامة علاقة غير شرعية عنوة معها.

أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قد هدد المجني عليها بإعلان أمور خادشة للحياء تضر بسمعتها متمثلة في نشر صورها الخاصة والذي حصل عليها عبر «فيس بوك» بالجريمة، وإجبارها على دفع مبلغ مالي والرضوخ لإقامة علاقة غير شرعية معه أو سينشر الصور ويوشي بها حسب ما جاء بالتحقيق.

الشاب ألحق الضرر بالفتاة

وأكدت التحريات والتحقيقات على أن الشاب اعتدى على حرمة حياة الفتاة وألحق بها الضرر وأرق هناءها بأن حصل على صورها الخاصة وهددها بالحصول على مبلغ مالي مقابل الصمت وتجنب فضحها وإقامة علاقة غير شرعية معها، وبذلك يكون المتهم قد اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع، وانتهك حرمة الحياة الخاصة، وتعمد إرسال الرسائل الإلكترونية لشخص المجني عليها دون موافقتها، ونشر عن طريق الشبكة الإنترنت صورًا تنتهك الخصوصية كما ورد في التحقيقات.

الحكم المشدد 3 سنوات

وصدر الحكم السالف ذكره بمعاقبة المتهم بالسجن المشهد 3 سنوات لابتزازه الفتاة وتهديدها بفضحها وكشف أسرارها ونشر صورا خادشة خاصة بها.