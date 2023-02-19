تفاصيل مصرع أم وبناتها الثلاثة بسبب موقد التدفئة ببني سويف.. الأب اكتشف الواقعة

دخل عامل في حالة صدمة، عقب وفاة زوجته وبناتهما الثلاثة اختناقًا بغاز ثاني أكسيد الكربون الناتج من موقد تدفئة، حيث حاولن التدفئة للهرب من بردو الجو داخل منزلهم بقرية قمبش في مركز ببا.

الأب اكتشف الواقعة بعد عودته من العمل

وتفاجأ الأب المكلوم الذي يدعى جمال محمد جودة، أثناء عودته صباحًا إلى منزله قادمًا من عمله في وردية ليلية، بعدم رد الأسرة عليه في المنزل بخلاف عادتهم عند طرق الباب، ما اضطره إلى كسر قفل الباب، قبل أن يتفاجأ بهم في حالة اختناق كثيفة قبل أن يتم استدعاء الإسعاف ويجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي حيث تبين وفاة الزوجة و3 من بناتهما، بينما نجا الابن والذي جرى نقله لقسم الطوارئ لإسعافه، فيما جرى إيداع الجثث الأربعة مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.

تفاصيل وفاة أم وبناتها الثلاث اختناقا بغاز التدفئة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع ربة منزل وثلاثة من بناتها ونجاة الابن الرابع بعد تعرضهم إلى الاختناق من موقد التدفئة داخل منزلهم بقرية قمبش بمركز ببا.

أسماء المتوفيات وحالة الإصابة

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي ياسر جمال محمد جودة 15 سنة، حالته مستقرة وتم تقديم العلاج اللازم له داخل المستشفى، كما استقبل المستشفى نادية جمعة صابر 50 سنة، وبناتها حنان جمال محمد 11 سنة، أسماء جمال محمد 26 سنة، نورا جمال محمد 20 سنة، جثث هامدة، وتم إيداعهن مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تم تحرير محضر بالحادث وجرى إخطار جهات التحقيق لمباشرة شؤونها، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.