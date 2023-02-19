محافظ الإسكندرية: زراعة 50 ألفا و814 شجرة منذ بداية تنفيذ مبادرة «التشجير»

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في إطار زيادة المسطحات الخضراء بنطاق أحياء المحافظة، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزراعة 100 مليون شجرة، وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العامة، بتوجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة اللواء أشرف بدران، بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة، بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

تجاوز 50 ألف شجرة في الإسكندرية

وقال محافظ الإسكندرية إنه تم زراعة 50814 شجرة (مثمرة وغير مثمرة) منذ بدء تنفيذ المبادرة بنطاق الأحياء، مشيرا إلى أنه في الأسبوع السادس والعشرين من بداية المبادرة تم زراعة 2077 شجرة بنطاق عدد من الأحياء، وعلى الطرق والمحاور المرورية، حيث تم التشديد على إدارة الحدائق العامة بالتنسيق مع جميع الأحياء لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع الأحياء للحد من التلوث البيئي ولتكون متنفس طبيعي للمواطنين.

وأكد الشريف أنه نظرًا لتوفر مساحات يمكن زراعتها بنطاق بعض الأحياء، وتلبية لرغبات المواطنين بزيادة زراعة الأشجار المثمرة وغير المثمرة وزيادة المساحات الخضراء بنطاق الأحياء، تم زراعة 3500 متر نجيل بنطاق حي العجمي وحي وسط، وزراعة 954 من الشجيرات مختلفة الأنواع بنطاق حي العجمي خلال الأسبوع السادس والعشرين مقسمة إلى 380 جازانيا، و60 ديمور فاتيكا، و30 ريو، و30 أرسين، و30 دورانتا ليمونى أمام الإسكندرية للبترول، و250 بازروميا سعودي بأحواض شهر العسل بالبيطاش، و60 أكاليفا حمراء، و50 إيفوربيا، و4 كولدارين بحديقة البوابة 8 أمام الهايبر، و30 ريو بأحواض الجزيرة الوسطى أمام قسم شرطة الدخيلة، و30 دورانتا ليمونى بحديقة اللوجستي.

تفاصيل الزراعات في الإسكندرية

كما تم زراعة 750 من الأشجار والشجيرات بنطاق حي المنتزه ثان مقسمة إلى 300 بازروميا سعودي، و200 تفلة، و100 أكاليفا داخل أحواض مدخل أبو قير، و50 تفلة، و50 بازروميا سعودي بمثلث الإصلاح، و50 عود مارجريتا بمحور الشيراتون، وذلك بالتعاون مع إدارة حدائق الحي، فضلًا عن زراعة 283 من الشجيرات مختلفة الأنواع بنطاق حي غرب مقسمة إلى 140 جازانيا، و140 ايفوربيا، و3 يوكا بحديقة بشاير الخير 1، كما تم زراعة 90 عود هبسكس بنطاق حي شرق بالجزيرة الوسطى بشارع فوزي معاذ، وزراعة 15 نخلة بردتشارديا بحديقة sos بنطاق حي العامرية أول.