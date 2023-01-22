زراعة 1184 شجرة في الإسكندرية خلال الأسبوع 22 من المبادرة الرئاسية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الأجهزة المعنية بزيادة المسطحات الخضراء بنطاق أحياء المحافظة، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة، وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العامة.

وأكد «الشريف»، في بيان اليوم، توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة اللواء أشرف بدران؛ بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

زراعة 42461 شجرة في الإسكندرية

وأضاف محافظ الإسكندرية، أنه منذ بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية تم زراعة 42461 شجرة مثمرة وغير مثمرة بنطاق الأحياء، مشيرا إلى أنه في الأسبوع الثاني والعشرين من بداية المبادرة تم زراعة 1184 شجرة بنطاق عدد من الأحياء، وعلى الطرق والمحاور المرورية، حيث تم التشديد على إدارة الحدائق العامة بالتنسيق مع جميع الأحياء لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع الأحياء للحد من التلوث البيئي ولتكون متنفسا طبيعيا للمواطنين.

زيادة المساحات الخضراء في الإسكندرية

وأكد «الشريف»، أنه بناء على توفر مساحات يمكن زراعتها بنطاق بعض الأحياء، وتلبية لرغبات المواطنين بزيادة زراعة الأشجار المثمرة وغير المثمرة وزيادة المساحات الخضراء، تم زراعة 3500 متر نجيل بنطاق أحياء العجمي و وسط، وزراعة 318 نخلة بردتشارديا، بالإضافة إلى زراعة 550 بزروميا سعودى بشارع النبوى المهندس وأمام فتح الله بالمندرة بنطاق حى المنتزة ثان خلال الأسبوع ال 22 ، وذلك بالتعاون مع إدارة حدائق الحي.

وقال «الشريف»؛ أنه تم زراعة 500 متر نجيل داخل حديقة سعد زعلول بنطاق حى وسط، وتم زراعة 384 من الأشجار بنطاق حي غرب، كما تم زراعة 250 شجيرة بنطاق حي العجمي.