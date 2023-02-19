الشروط والأوراق المطلوبة من المعلمين لدراسة اللغة الإنجليزية في أمريكا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تدريس اللغات الأجنبية Foreign Language Teaching Assistant Program، والمخصص لتدريب مدرسي اللغة الإنجليزية بالمدارس المصرية من خلال قضاء سنة أكاديمية في جامعة أمريكية.

شروط التقديم في برنامج تدريس اللغة الإنجليزية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي، الشروط العامة لبرنامج تدريب تدريس اللغات الإنجليزية في الجامعة الأمريكية وهي كالتالي:

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها نهائيا.

- ألا يكون قد سافر للحصول على منحة أو حصل على بعثات تدريبية من الوزارة عدا من أتم الفترة المحددة لخدمة الوزارة بعد العودة من البعثة أو الاستفادة من المنحة.

- ألا يكون من العاملين بنظام التعاقد أو المكافاة، وأن يكون المرشح متمتعا بالصحة النفسية والجسدية وعدم الحمل بالنسبة للسيدات.

إجراءات التقديم

وحددت وزارة التربية والتعليم، إجراءات التقديم لبرنامج تدريب لتدريس اللغات الأجنبية بالمدارس المصرية :-

- يتم التقديم على شبكة الانترنت من خلال زيارة الموقع الالكتروني من هنا.

- ساعات العمل من الأحد حتى الخميس من الساعة 8.30 صباحا وحتى الساعة 4.30 مساء.

الأوراق المطلوبة

وبالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تدريب مدرسي اللغة الإنجليزية بالمدارس المصرية من خلال قضاء سنة أكاديمية في جامعة أمريكية هي كالتالي:

- استمارة التقديم كاملة البيانات والموجودة على شبكة الإنترنت.

- نسخ من الشهادات وبيان الدرجات باللغة الإنجليزية لما بعد الثانوية.

- نسخ من الحد الأدنى من درجات إجادة اللغة الإنجليزية وفقا لما جاء في شروط ومعايير التأهيل.

- سيرة ذاتية مفصلة وتكون معلومات الاتصال بها واضحة.

- نسخة ضوئية من جواز السفر الأصلي أو بطاقة شخصية سارية، إذا لم يتواجد جواز السفر أي تأشيرات سابقة للولايات المتحدة الامريكية «12 أو 11» (إن وجدت) .

- صورة شخصية للمتقدم.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، على الراغبين في التقدم والمشاركة في هذا البرنامج، ضرورة الحضور إلى الإدارة العامة للعلاقات الثقافية والوافدين بديوان عام الوزارة، ومعهم الأوراق التالية معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية من جهة عملهم الأصلية، حتى يتسنى للإدارة اتخاذ الإجراءات الخاصة بحصولهم على هذه المنح التدريبية وأن يقوم الراغبين في التقديم:

- صحيفة أحوال وظيفية حديثة.

- صورة من الرقم القومي.

- إفادة بالموقف من البعثات التدريبية.

- خطاب ترشيح من الجهة التي يعمل بها المرشح.