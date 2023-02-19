الولايات المتحدة تدعو الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لاستعادة الهدوء

شددت الولايات المتحدة على الحاجة الملحة لاتخاذ الإسرائيليون والفلسطينيون خطوات تعيد الهدوء، ومعارضتها القوية للإجراءات آحادية الجانب التي من شأنها تصعيد التوترات، بحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.

بيان للخارجية الأمريكية

وأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، مكالمتين هاتفيتين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشكل منفصل، لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين المتفاوض عليه، ومعارضة السياسات التي تهدد قابليته للحياة.

اتصال بين بلينكين وعباس

كما ناقش بلينكن وعباس الجهود المبذولة لتحسين نوعية حياة الشعب الفلسطيني وتعزيز أمنه وحريته، وبحث بلينكن في مكالمته مع نتنياهو التحديات الإقليمية الأوسع نطاقاً، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها إيران.