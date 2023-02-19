الولايات المتحدة تبحث مع أذربيجان وأرمينيا سبل دفع مفاوضات السلام

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والرئيس الأذري إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، سبل دفع مفاوضات السلام الثنائية بين يريفان وباكو.

اجتماع في مؤتمر ميونيخ للأمن

جاء ذلك حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد خلال اجتماعهم في ألمانيا على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وخلال مناقشتهم شدد وزير الخارجية الأمريكي على الحاجة إلى النقل التجاري والخاص الحر والمفتوح عبر ممر لاتشين، داعيا جميع الأطراف إلى فتح طرق نقل أخرى.

تقدير وزير خارجية أمريكا لتحقيق السلام

ومن جانبه أعرب بلينكن عن تقديره للتقدم الكبير الذي أحرزه الجانبان خلال الأشهر العديدة الماضية نحو اتفاق سلام.