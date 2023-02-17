تراجع واردات الولايات المتحدة للشهر السابع على التولي

انخفضت أسعار الواردات الأمريكية بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بشهر يناير 2023، بعد انخفاض معدل 0.1 في المئة في الشهر السابق ومطابقة توقعات السوق، ليصبح الشهر السابع على التوالي من الانخفاض في أسعار الواردات، بقيادة انخفاض تكلفة الوقود (-4.9 في المئة مقابل -4.4 في المئة في ديسمبر).

تراجع أسعار البترول بنسبة 4.5%

وتراجعت أسعار البترول بنسبة 4.5%، بينما تراجعت تكلفة الغاز الطبيعي بنسبة 11.2%. وعلى النقيض من ذلك، ارتفع مؤشر أسعار الواردات غير النفطية بنسبة 0.3 في المئة في يناير، بعد أن ارتفع بنسبة 0.4 في المئة في ديسمبر ، مدعوماً بالزيادات في تكلفة الأغذية والأعلاف والمشروبات السلع الرأسمالية؛ مركبات السيارات والسلع الاستهلاكية، وعلى أساس سنوي ، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.8% في يناير، وهي أصغر زيادة منذ ديسمبر 2020.

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم المرتبطة بمؤشر داو جونز الممتاز بنسبة 0.6% يوم الجمعة، بينما انخفضت العقود المرتبطة بمؤشر S&P 500 و Nasdaq بنسبة 0.8% و1% على التوالي، إذ غذت البيانات الاقتصادية الساخنة تكهنات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لفترة أطول.

أعلى ارتفاع في أسعار المنتجين

وأظهر تقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل، أعلى ارتفاع في أسعار المنتجين في سبعة أشهر في يناير، ما يشير إلى أن التضخم يمكن أن يكون أكثر مما توقعه الكثيرون، علاوة على ذلك، انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل لا يزال ضيقًا.

ودعمت خطابات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد، ونظيره في كليفلاند، وجهة النظر القائلة إن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة لتهدئة الاقتصاد. وعلى مدار الأسبوع ، انخفض مؤشرا Dow Jones وS&P 500 بنسبة 1% تقريبًا لكل منهما. متفوقًا على أقرانه، وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.5% تقريبًا.