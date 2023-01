إيران تكشف تفاصيل انفجارات أصفهان: هجوم بـ3 مسيرات دون وقوع ضحايا

دوت سلسلة انفجارات في مستودع للذخيرة بمدينة «أصفهان» الواقعة وسط إيران، ون وقوع إصابات، فيما كشفت وزارة الدفاع وسائل إعلام محلية تفاصيل الانقجارات.

ووقع انفجار بإحدى المنشآت العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية في الحي الشمالي بمدينة«أصفهان» وسط البلاد، وقال «التليفزيون الإيراني»، إن الانفجار وقع في مركز للذخيرة.

وفي وقت سابق، قالت هيئة «الإذاعة والتلفزيون» في إيران، إن الانفجار وقع في واحد من مراكز تصنيع الذخائر التابعة لوزارة الدفاع.

من جانبها، أشارت وزارة الدفاع الإيرانية، إلى وقوع هجوم بطائرات بدون طيار «مسيرات» على مصنع «أصفهان» العسكري، مضيفة إن الدفاعات الجوية تصدت لها.

وأضافت وزارة الدفاع الايرانية في بيان، أن الهجوم وقع نحو الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي «10:00 مساء بتوقيت القاهرة»، وفقا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية.

#BREAKING Several Isfahan citizens told @IranIntl they have heard at least "three or four explosions".

Meanwhile, Telegram channels affiliated to IRGC are sharing this video with the caption "the moment a drone hits the Iranian Defense Ministry's ammunition facility in Isfahan". pic.twitter.com/tb9tHJOCKq