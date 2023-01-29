إيران تكشف تفاصيل انفجارات أصفهان: هجوم بـ3 مسيرات دون وقوع ضحايا

دوت سلسلة انفجارات في مستودع للذخيرة بمدينة «أصفهان» الواقعة وسط إيران، ون وقوع إصابات، فيما كشفت وزارة الدفاع وسائل إعلام محلية تفاصيل الانقجارات.

ووقع انفجار بإحدى المنشآت العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية في الحي الشمالي بمدينة«أصفهان» وسط البلاد، وقال «التليفزيون الإيراني»، إن الانفجار وقع في مركز للذخيرة.

وفي وقت سابق، قالت هيئة «الإذاعة والتلفزيون» في إيران، إن الانفجار وقع في واحد من مراكز تصنيع الذخائر التابعة لوزارة الدفاع.

الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى للطائرات المسيرة

من جانبها، أشارت وزارة الدفاع الإيرانية، إلى وقوع هجوم بطائرات بدون طيار «مسيرات» على مصنع «أصفهان» العسكري، مضيفة إن الدفاعات الجوية تصدت لها.

وأضافت وزارة الدفاع الايرانية في بيان، أن الهجوم وقع نحو الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي «10:00 مساء بتوقيت القاهرة»، وفقا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية.

#BREAKING Several Isfahan citizens told @IranIntl they have heard at least "three or four explosions".

Meanwhile, Telegram channels affiliated to IRGC are sharing this video with the caption "the moment a drone hits the Iranian Defense Ministry's ammunition facility in Isfahan". pic.twitter.com/tb9tHJOCKq — Iran International English (@IranIntl_En) January 28, 2023

الهجوم على مصنع «أصفهان» العسكري لم يتسبب في وقوع إصابات

وأضافت الوزراة الإيرانية، أن الهجوم على مصنع «أصفهان» العسكري، لم يتسبب في وقوع إصابات، مشيرة إلى إلحاق أضرارا طفيفة بسقف المنشأة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأوضحت وزارة الدفاع، أن القوات أصاب إحدى الطائرات المسيرة التي كانت تحاول استهداف مصنع «أصفهان» العسكري، مشيرة إلى انفجار الطائرتان الأخريان جراء وقوعهما في فخاخ دفاعية

وأكدت وزارة الدفاع الإيرانية أن الهجوم على مصنع «أصفهان» العسكري لم يعطل عمل المنشأة ولم يلحق أضرارا بمعداتها.، فيما أقر «الحرس الثوري الإيراني»، بوقوع هجوم على مصنع الذخيرة باستخدام طائرات مسيرة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

3 انفجارات بمدينة «أصفهان» الإيرانية

وفي وقت سابق، أشارت مصادر إيرانية، إلى سماع دوي انفجارات في «همدان» وقاعدة «نوجة» و«كرج»، فيما أوضح المسؤول الأمني محمد جنيسار، للتلفزيون الرسمي الإيراني، أن السلطات تجري تفقد الأضرار، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»الإخبارية.

من جانبها، أوضحت وكالة أنباء «تسنيم»، عبر «تليجرام»، في وقت سابق، أن 3 انفجارات بمدينة «أصفهان» أحدهما في مركز لتصنيع الذخيرة التابعة لوزارة الدفاع، فيما قال مصدر أمني، إن شخصين على الأقل قتلا جراء الانفجار. ونفى نائب مساعد محافظة «أصفهان» للشؤون الأمنية وقوع إصابات جراء الانفجار في المصنع.