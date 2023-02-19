«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن فيروس ماربورغ الجديد؟

أصدرت وزارة الصحة والسكان دليلا إشاديا، يتضمن المعلومات الكاملة عن فيروس ماربورغ الجديد، وتوزيعه على مديريات الشؤون الصحية، وقالت الوزارة إنّ فيروس ماربورغ الجديد يعرف باسم بالحمى النزفية شديدة العدوي، كما أنها تنتمى إلى عائلة فيروس الإيبولا، ومن خلال هذا التقرير نستعرض «س وج» كل ماتريد معرفته عن فيروس ماربورغ الجديد؟.

«س و ج» كل ماتريد معرفته عن فيروس ماربورغ الجديد؟

وتتراوح الأسئلة حول فيروس ماربورغ الجديد حول أسبابه وطرق انتقاله والوقاية منه، وهو ما سنجيب عليه خلال السطور التالية، بناء على الدليل الإرشادي لوزراة الصحة والسكان.

- كيف ينتقل فيروس ماربورغ الجديد؟

ينتقل فيروس ماربورغ الجديد من إنسان إلى أخر عن طريقة الملامسة المباشرة لدم مصاب بالعدوى، أو عن طريق سوائل يفرزها أو الأغشية المخاطية.

أعراض فيروس ماربورغ الجديد

- ماهى أعراض فيروس ماربورغ الجديد؟

أعراض فيروس ماربورغ الفتاك، تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وصداع شديد وآلام في العضلات، ويمكن أن تبدأ الأعراض بإسهال مائي يظل حتى أسبوع كامل وقئ وغثيان.

- ما فترة حضانة المرض لفيروس ماربورغ ؟

فترة حضانة الفيروس تتراوح من يومين إلى 21 يوما.

- وماهى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس ماربورغ ؟

جميع الفئات عرضة للإصابة بفيروس ماربورغ، ولم يثب حتى الآن أن الأطفال يمكن أن يصابوا بيه إلا حالات نادرة جدا.

- كيف يمكن الوقاية من فيروس ماربورغ الفتاك؟

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن الوقاية من الفيروس من خلال النظافة العامة، لأنه ينتشر من خلال الملوثات والاتصال المباشر بين المصابين.

- هل يوجد لقاح لفيروس ماربورغ الفتاك؟

حتى الان لا يوجد لقاح لهذا الفيروس، ومنظمة الصحة العالمية تعمل في التوقيت الحالى على دراسة أكثر من لقاح للنظر في الإعلان عن اللقاح المناسب

- وكيف يتم التعامل مع الحالات المصابة بفيروس ماربورغ الفتاك؟

يتم علاج أعراض الفيروس نفسه، وعلاج الأعراض تسمح بوجود فرص عديدة للبقاء على قيد الحياة.